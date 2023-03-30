30 Mart 2023 Perşembe 15:57:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 15:57:00
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Kaynak: AA
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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
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