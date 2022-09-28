Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.