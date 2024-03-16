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16 Mart 2024 Cumartesi 15:57:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 15:57:00

Milli gururumuz KAAN, Avustralya gündeminde!

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Avustralya Askeri Havacılık Tarihi, yerli ve milli olarak üretilen 5. nesil savaş uçağı KAAN paylaşımı yaptı. Paylaşılan videoda, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde kat ettiği mesafeye dikkat çekilirken, "KAAN, Bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Milli Muharip Uçak KAAN yerli ve milli olarak üretildi. İlk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye 5. nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkeler arasına girdi.

KAAN dünya medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez Avustralya Askeri Havacılık Tarihi, KAAN paylaşımı yaptı.

Paylaşılan videoda Kaan'ın birçok özelliğine değinilirken şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2024'te yeni bir 5. nesil savaş uçağı göklere çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TF-KAAN, Türkiye'nin ilk yerli modern savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. KAAN birim başına F-35 ihraç modelinden daha pahalı halde. Buna rağmen fiyat Türkiye'yi caydırmış değil. Bunun nedeni muhtemelen TF KAAN'ın F-35'in yapamadığını yapabilmesi. Yani insansız hava araçları, görev sistemleri ve silahlar gibi Türk sistemleriyle yerel olarak entegre olabilmesidir."

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde kat ettiği mesafeye dikkat çekilen videoda, "KAAN, Bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Askeri Havacılık Milli Üretim 5. Nesil Uçak Savunma Sanayii KAAN Uçağı
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