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09 Kasım 2023 Perşembe 08:28:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 08:28:00

Milli füzeler göreve hazır

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Milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceği belirtildi.

Gök Vatan'a damga vuracak yeni silahlar geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceğini duyurdu.

TSK'NIN EGE VE AKDENİZ'DE CAYDIRICILIĞI ARTACAK

Türkiye, uzun yıllardır dışa bağımlı olduğumuz özellikle mühimmat konularında büyük adımlar attı.

F-16'larda kısa menzilli yerli füze BOZDOĞAN, orta menzil için ise GÖKDOĞAN füzeleri üretildi.

Son testleri tamamlanan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın 2024'te envantere gireceği belirtildi.

GÖKDOĞAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi.

At-unut özellikli akıllı güdüm.

Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm.

Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği.

Her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği.

Atıldıktan sonra kilitlenebilme.

BOZDOĞAN'IN ÖZELLİKLERİ

Güdüm

Mükemmel nişan hattı sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi arayıcı

Gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri

Her açıdan atış yeteneği

Harp Başlığı

En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı

Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa

Uyumluluk

MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu

LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik

Etiketler : gökdoğan bozdoğan füze
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