Milli füzeler göreve hazır
Milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceği belirtildi.
Gök Vatan'a damga vuracak yeni silahlar geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceğini duyurdu.
TSK'NIN EGE VE AKDENİZ'DE CAYDIRICILIĞI ARTACAK
Türkiye, uzun yıllardır dışa bağımlı olduğumuz özellikle mühimmat konularında büyük adımlar attı.
F-16'larda kısa menzilli yerli füze BOZDOĞAN, orta menzil için ise GÖKDOĞAN füzeleri üretildi.
Son testleri tamamlanan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın 2024'te envantere gireceği belirtildi.
GÖKDOĞAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ
Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi.
At-unut özellikli akıllı güdüm.
Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm.
Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği.
Her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği.
Atıldıktan sonra kilitlenebilme.
BOZDOĞAN'IN ÖZELLİKLERİ
Güdüm
Mükemmel nişan hattı sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi arayıcı
Gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri
Her açıdan atış yeteneği
Harp Başlığı
En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı
Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa
Uyumluluk
MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu
LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik