VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır"
YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor
27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:08:00

Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli tren setinin bugün saat 20.10'da ilk kez Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başlayacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

Milli trenin, yolculu seferine bugün saat 20.10'da Ada Ekspresi ile Adapazarı'ndan başlayacağını bildiren Karaismailoğlu, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin bu hatta konforuyla fark yaratacağına işaret ederek, trende çay, kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacağını bildirdi.

Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli imkanların kullanıldığı milli elektrikli tren setinin 160 kilometre işletme hızına sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi."

Etiketler : adapazarı milli tren seti adil karaismailoğlu türasaş
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Sade Serenay

Sade Serenay
Yıllık performans

Yıllık performans
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX