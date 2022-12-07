Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Görüntüler hakkında bugün Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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