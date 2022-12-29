MEB: Zonguldak'taki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatılmıştır.
29 Aralık 2022 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 15:32:00
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
MEB: Zonguldak'taki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatılmıştır.
- Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
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