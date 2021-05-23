Bakan Selçuk'tan 24 TV'de önemli açıklamalar

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23 Mayıs 2021 Pazar 21:45:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 23:21:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 24 TV'de önemli açıklamalar

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24 TV'de Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu 'Arafta Sorular' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24'te Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

"İşin verimliliği açısından ve vazifenin iyi bir şekilde yapılıp yapılmadığı açısından kendime sorularım var."

"Çocukken çok büyük hayallerim yoktu. Bir kol saatim olsun isterdim."

"Eğer müfredat bilmek üzerine yoğunlaşırsa, çocuklar bilirler ama yapabilemezler."

"Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar."

"Cehalet dediğimiz şey artık ısrarla, kendi çıkarı için gerçeği değiştirmek eylemidir."

"Sürekli geleceğe atıfta bulunmak, anı ıskalamak gibi bir şey. Ben şimdiyi çok önemsiyorum."

"Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz."

"Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur."

"Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum"

"Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık"

"31 Ağustos'tan beri LGS ve Üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu."

"Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu."

"Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz."

"Bizim ana görevlerimizden birisi de ailelere seçenekler sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı kimseyi yalnız bırakmadı."

" LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil."

"Disiplini olan, ödevlerini düzenli yapan ve özellikle çok kitap okuyan çocuklar nerede olurlarsa olsunlar başarılı olurlar."

"Türkiye'de yapılan araştırmalarda aynı zamanda spor ve sanat ile uğraşan çocuklar daha başarılı oluyor"

"Şu anda ek öğretmen atamaları ilgili yeni bir değişiklik yok. Ama artması noktasında MEB'in talebi her zaman var."

"İmkanlar iyileştiğinde ilk yapılacak işlerden biri de öğretmen sayısını arttırmak."

"Bizim hayatımızın amacı kul hakkından uzak durmak olmalı. Benim prensip olarak bir makamla ilişkim hiç olmadı. Kendimi bir makamda, bir yerde hiç hayal etmedim. Ben sadece bir işten zevk alıp almadığıma baktım."

"Çocuğun özgüveninin gelişmesi için tecrübe kütüphanesinin zengin olması lazım."

"Çocuklarımızın mesajını almazsak zaten hayat damarlarımız kesilmiş demektir."

Etiketler : milli eğitim bakanı ziya selçuk esra elönü arafta sorular
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