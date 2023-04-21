Milli Eğitim Bakanı Özer'den Ramazan Bayramı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesajında, bayramların birlik ve beraberliği perçinleyen, kavuşmanın sevinçle beklenildiği müstesna günler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz ve dünya ölçeğinde tarihin en ağır felaketlerinden birini yaşamanın hüznüyle dolduğumuz bu yıl, ramazanı ve bayramı milletçe kalplerimiz buruk idrak ettik. Bu güzel ülkenin güçlü birlikteliği ve birbirimize yeniden sarılmanın sevinciyle nice bayramlara erişmenin umudunu taşıyoruz. Milli eğitim camiamız, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı sağlık, esenlik ve huzur içinde geçirmesini temenni eder, içtenlikle kutlarım."
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