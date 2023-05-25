Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek bir süre görüştü.
Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi'ni gezen Bakan Özer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Özer, bir çay ocağında da vatandaşlarla birlikte çay içti.
Ziyaretlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da yer aldı.
- Bakan Soylu: 'Havada karada kazanırız' diyen kaybeder
- Yurt dışı temsilciliklerde sandıklar kapandı
- Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
- Bakan Akar: Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömecek
- "Milletine hakaret üzerine kurulu bir siyaset dilini reddediyoruz"
- Başkan Erdoğan, yurt dışındaki seçmene rekor katılım için teşekkür etti