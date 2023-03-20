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20 Mart 2023 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 13:30:00

Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesine 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde çelik konstrüksiyondan 500 yeni okul yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Bakan Özer, "eğitimde normalleşme seferberliği" konusunda çalışma planlarını anlattı.

Okulların hızla inşası için gerçekleştirilecek faaliyetleri anlatan ve bu kapsamda kalıcı adımlar atmak adına hızla harekete geçildiğini belirten Özer, "Bu bölgeye 500 yeni ve çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul, yani sabit okul yapacağız. Bu konudaki planlamaların son aşamasındayız. Hızlı bir şekilde yeni okullarla bölgemizi takviye etmeye devam edeceğiz. Bunlar kalıcı okul olacak ve kaldırılmayacak." ifadesini kullandı.

"18 MİLYON 750 BİN ÖĞRENCİMİZ EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDİYOR"

Yeni nesil yapı teknolojisi kullanılarak inşa edilecek okulların deprem güvenliğini sağlayıp hızlıca oluşturulacağını vurgulayan Özer, "18 milyon 750 bin öğrencimiz eğitim öğretimine devam ediyor. Şu anda bölgedeki 4 ilimizde 861 bin öğrencimizi de eğitim öğretimle buluşturmak için Bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız, çocuklarımızın psikoeğitimini sağlamak ve bu anomali durumundan hızlı bir şekilde kurtulması için onları öğretmenleriyle buluşturmak. Bizim için öğrenci ve öğretmenin buluştuğu yer okuldur, bu çadır ve konteyner de olabilir. Bu süreçlerin hepsini birlikte atlatacağız."

Diğer yandan depremden etkilenen 10 ilde LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler için oluşturulan destekleme ve yetiştirme kurslarında da uzman öğretmenlerin öğrencilere destek sağladığını hatırlatan Özer, bölgedeki halk eğitim merkezlerinde bulunan 39 bin 736 kursiyer için kumaştan makineye, ihtiyaç olunan her türlü konuda Bakanlık olarak destek verileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı mahmut özer deprem bölgesi okul eğitim

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