Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Seçim Özel'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.

"VATANDAŞLARIMIZIN TEVECCÜHÜ ÇOK İYİ"

Sahadaki durumu analiz eden Bakan Özer, "Aday listeleri açıklandıktan sonra ben Ordu'daydım. Vatandaşlarımızın teveccühü çok iyi. Tabii benim için de farklı bir süreç. ilk kez böyle bir süreci deneyimliyorum. Vatandaşlarımız da sahada, köylerde, mahallelerde, ilçelerde hem dertlerini dinliyoruz, hem yapılanları anlatıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Gerçekten biliyorsunuz seçimler demokraside şölenleri. Çok keyifli ve suhuletli bir şekilde gidiyor. Ya vatandaşın bu son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten vatandaşların büyük teveccühü var. Yapılanları görüyor, manipülasyonları görüyor. bir genelde tekil olaylardan yola çıkıldığı zaman sanki bu hizmetler yeterince anlatılmıyormuş gibi bir yanılsamaya yol açabiliyor ama halkımızın bir hikmeti var. Yani bin yıllık bir hikmeti var. Genelde seçim bu demokrasiye geçiş ve seçim süreçlerinde de görüyoruz ki vatandaşımız her zaman güzel eğiliyor, güzel kararlar veriyor. Gerekirse derste veriyor. Demokrasinin aslında galibi halkımız. Yani süreçleri belirleyen de halkımız. Benim için çok iyi. AK Parti'nin oradaki durumu da çok iyi. Yani tüm arkadaşlarımızla birlikte, mevcut milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, yeni adaylarımızla birlikte saha güzel bir seçim dönemine tanıklık ediyor. Geçen haftada sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'yu ziyaret etmişti. Orada güzel bir miting oldu. Perşembe günü. inanılmaz teveccüh vardı yani" dedi.

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL... ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Seçimden sonra eğitime ara verileceğini duyuran Bakan Özer, "Hem okullarımızda sandıklar kurulu olacak hem de öğretmenlerimiz de bu süreçte çok aktif olarak katılacaklar. Seçimin ertesi günü 15 Mayıs'ta bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs itibariyle eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izni sayacağız. İlk defa burada açıklıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Batı medyasının 14 Mayıs seçimleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösteren Bakan Özer, "Özellikle son 20 yılda Türkiye artık kendi dilini kendi hikayesini ortaya koyma iradesi gösterip ve bunda çok somut adımlar atmaya başladığı zaman o batı medeniyetinin temsilcilerinin rahatsızlıkları da o zamandan başladı. Ve dikkat ederseniz her alanda yani "yapamazsınız, üretemezsiniz". Hep Türk toplumunu edilgen kılmayla ilgili o yaklaşımlar artık çatırdamaya başladı. Türkiye yapmaya başladı, üretmeye başladı. Ama böyle oryantal bakanlar var. Yıllardan beri o dile maruz kalmış, o dille edilgenleştirmiş ve toplumu da aynı oryantalist bakışla görmeye alışmış artık. Öyle yorumluyor. Onun için o zihinsel bir sarsıntıya yol açıyor. Türkiye işte üretmeye başladıkça bu defa üretilen şeyler somut oldukça onu inkar etmeden onu hükümsüzleştirmeye geçtiler. Aynı Togg örneğinde olduğu gibi, savunma sanayinde olduğu gibi. "Ya var ama ne kadar yerli? Var ama işte yolda kaldı"... Sanki Mercedes veya diğer araçlar yolda hiç kalmıyormuş gibi. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye kendi hikayesini yazan bir ülke. bu anlamda kendi doğruları ve kendi istikametini belirleyen ülke. Yani niye diğer ülkeler Türkiye'deki demokrasi onlara çok mu ilgilendiriyor? Türkiye'deki kalkınma onları çok mu ilgilendiriyor? Gördük bunu geçmişte örneklerini ne kadar çifte standart hatta çifte değil onlarca standartları olduğunu. Kendi menfaatlerinin takipçisi olduklarını hepimiz biliyoruz. Aslında Türkiye artık kendi menfaatlerine, batının menfaatine değil, kendi ülkesinin menfaatlerine sahip çıkmaya başladığı için rakip oldu ve o da sadece gazetede, medyada değil, diğer alanlarda da saldırıyor ama eş zamanlı bir şekilde saldırıya maruz kalıyor. Onlar ne derse desin milletin iradesi sandıkça sandıkta tecelli edecek ve millet hiçbir zaman yanlış karar verilmez" diye konuştu.

"28 ŞUBAT'IN GETİRDİĞİ OLUMSUZ MALİYETİ TERSİNE ÇEVİRDİK"

28 Şubat sürecinin getirdiği katsa uygulamasına işaret eden Bakan Özer, "Meslek liselerinde mesleki eğitimde en kritik şey iş gücü piyasasıyla eğitimi birbirine duyarlı hale getirebilmek. Biz iş gücü piyasasına insan kaynağı yetiştiriyoruz. Eğer bir iş gücü piyasasına kulağımızı kapatırsak iş gücü piyasasının talep etmiş olduğu insan kaynağıyla yetiştirebilmeniz mümkün değil. Biz şunu yaptık. Sektörün tüm temsilcileri, eğitim vermiş olduğumuz alanlarda dedik ki gelin kardeşim. Bize okul yapmayın. Bizim bütçemiz var. Biz okul yaparız. Bize laboratuvar yapmayın. Biz laboratuvarımızı yapabilecek güçteyiz. Yani her yıl bütçeden en büyük payı alan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Bize birikiminizi getirin. Müktesebatınızı getirin. Mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim. Ama tek bir şey istiyoruz. Bu süreçte istihdam garantili bir şekilde süreci yönetelim müfredatı birlikte güncelleyelim. Öğrencilerin iş yer eğitimini birlikte planlayalım. Öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlayalım. Ama çıktığı zaman istihdam garantisi olsun. Aslında sektörün de yıllardan beri özlediği şeyin bu olduğunu gördük. Yani sektöre genelde şu yapılıyor. Bina yap ama sürece karışma. Sen kenarda dur. İşte bu Türkiye'nin tüm müktesebatını tek bir noktada okulda buluşturduktan sonra bir anda ambiyans değişti. Mesela 28 Şubat sürecinin katsa uygulamasının en büyük maliyeti şudur. Akademik olarak gelecek vaat eden, başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaştırılması. Rotanın tersine çevrilmesi. İşte biz bu yaklaşımla tam tersine çevirdik. Bu rotayı tekrar meslek liselerine döndürdük. Artık işte ASELSAN'la yapmış olduğumuz Teknopark İstanbul'daki adımı attığımız adımlar... Diğer tüm alanlarda paydaşları artırarak aynen onlarla süreçleri de söz sahibi yaparak. Birlikte yöneterek öğrencilerin meslek liselerine teveccühünü sağlamış olduk. Ya şu anda akademik olarak başarılı öğrenciler meslek liselerine yönelmeye başladılar. Diğer taraftan özellikle meslek liselerindeki üretim kapasitesini artırmak için çok ciddi yatırımlar yaptık. Yani döner sermaye kapsamındaki meslek liseleri çok önemli. Öğrenmeyi merkezine koyan bir metodolojiyle eğitim süreçlerini yönettiler. Bunun bir sürü kazancı oldu" dedi.