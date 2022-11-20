Bakan Özer: Tüm okullarımız çevre dostu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son bir yılda öncelik verdiği alanlara yönelik hedeflerinin tamamını yılsonuna gelmeden aştı. Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin eğitiminden köy yaşam merkezlerine kadar tüm alanlarda hedeflerini tutturan MEB 2023 yılına yeni hedefler oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın yeni hedeflerini Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e anlattı.

OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA ARTTI



MEB'in öncelik verdiği alanların başında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması geldiğinin altını çizen Bakan Özer bu amaçla 2022 yılında 3 bin anaokulu kapasitesi oluşturmak için yola çıktıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Yaptığımız yoğun çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Bugün itibariyle 2 bin 176 bağımsız anaokulu ve 16 bin 45 anasınıfını hizmete aldık. Hedefimiz 3 bin anaokulu iken bir yıl gibi kısa sürede 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturmuş olduk. 3-5 yaş arası okullaşma oranlarında da çok ciddi iyileştirme sağladık. 5 yaş okullaşma oranı ise %65'den %98'e yükseldi. Bir yıl gibi kısa sürede okulöncesi eğitime erişimde büyük bir başarı elde ettik." Mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda önemli değişiklikler yaptı.

KALFA SORUNU ÇÖZÜLDÜ



Bu değişiklikten önce tüm ülkede 159 bin çırak ve kalfa var iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Özer, bu konuda çok boyutlu bir çalışma yürüterek Kasım ayının ikinci haftası itibariyle, yani 2022 yılı bitmeden bir buçuk ay önce 1 milyon 33 bin çırak ve kalfa sayısına ulaşarak bu hedeflerine de ulaştıklarını belirtti. Böylece, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde çırak, kalfa ve usta ihtiyacının giderilmesinde artık bir eksiklik kalmadığını ifade etti.

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI



MEB'in hedefinde okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için tüm okullara kütüphane yapılması ve kitap sayısının da 2022 yılı sonuna kadar 100 milyona çıkartılması vardı. 2021 yılının son iki ayında 16 bin 361 kütüphane yapılarak eğitim sistemindeki kütüphanesiz okul kalmadığını ifade eden Bakan Özer, kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 103 milyona çıkarttıklarını belirtti.

ÇEVREYE DUYARLI 1000 OKUL



MEB çevre bilinci ve iklim değişikliği farkındalığını artırmak için önemli adımlar attı. Önce müfredatta değişikliğe giderek seçmeli ders sayısını artırdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her ilçede en az bir tane olmak üzere bin çevre dostu okul yapmak üzere yeni bir proje başlattı. Okul çatılarında GES, yağmur suyu toplama ünitesi, sıfır atık kütüphane ve yemek atıklarından gübre üreten makine olmak üzere çok sayıda değişikliği içeren çevre dostu bin okul projesi üç ay gibi kısa sürede tamamlandı. Özer, bu konuda yeni bir adım atarak 2023 yılı sonuna kadar tüm okulları çevre dostu yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

TEMİZLİK VE ONARIMA 6.5 MİLYAR TL BÜTÇE



2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından itibaren tüm okullara bütçe göndermeye başladıklarını ifade eden Bakan Özer, şu ana kadar gönderilen bütçenin 6,5 Milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Artık okullar temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını gönderilen bütçe ile karşılayabiliyorlar.