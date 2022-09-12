Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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12 Eylül 2022 Pazartesi 10:56:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 11:27:00

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim- öğretim yılının açılışında önemli mesajlar

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2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıttık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sunuyoruz." dedi.

Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

YARDIMCI KAYNAKLAR DA ÜCRETSİZ

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrenciler hem ders hem de yardımcı kitaplarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor.

Kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda.

Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Güzel ülkemizin umudu ve yarını sizlersiniz. Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi tanımanız gerekiyor.

Buradan gençlere tavsiye vermek istiyorum. Kendimin uyguladığı ve evde torunlarımı da söylediğim şeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

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