"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bornova Yakaköy Mahallesi'ndeki Arapalanı Mevkisi'nde tören düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende, kentte son 20 yılda 105 bin 527 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, bugün kentteki 31 bölgede, 42 bin 200 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Kentte bu yıl meydana gelen 163 yangında 691 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Derince, bu alanların tamamında ağaçlandırma çalışması yapılacağını dile getirdi.

Manisa

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki alanda fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 17 ilçede 53 bin 800 fidanın dikildiği bildirildi.

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.

Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, program kapsamında 21 ayrı bölgede eş zamanlı olarak 25 bin 700 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.

Aydın

Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında dikim alanı olarak hazırlanan sahalarda 109 bin fidan dikildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikip suladı.

Uşak

Merkeze bağlı Mende köyünde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Vali Turan Ergün'ün de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, oluşturulması planlanan bal ormanı için yaklaşık 6 hektarlık alana 3 bin 200 akasya, 2 bin 500 hünnap, 3 bin 200 badem, 1000 sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Alana 7 bin lavanta fidesi de dikildi.

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte 2 bin 50 fidan dikildi.

Konuşmaların ardından havalimanı arazisi ve iklim şartlarına uygun ağaç türlerine ait 2 bin 50 fidan toprakla buluşturuldu.

Edirne

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Süloğlu ilçesi Gerdelli köyündeki etkinlikte, son 20 yılda ülke çapında ağaçlandırmayla ilgili önemli adımlar atıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Vali Kırbıyık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Celaliye köyündeki etkinlikte, 3 bin 700 fidan dikildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce, doğum ve evlilik yıl dönümü 11.11 tarihine denk gelen vatandaşlar adına da fidanlar dikildi.

11.11.2020 tarihinde evlenen Barış ve Derya Avcı çifti için de bir fidan toprakla buluşturuldu. 7 aylık bebeğiyle etkinliğe katılan Derya Avcı, fidanını Vali Ekici ile dikti.

Derya Avcı, AA muhabirine, adlarına fidan dikildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Eşiyle 11.11.2020 tarihinde evlendiğini anımsatan Avcı, "Nüfus müdürlüğünden aradıklarında çok şaşırdık, hem de sevindik. Zaten biz Metehan için ilk fidanımızı alıp dikmiştik. Eşim fabrikada çalıştığı için katılamadı aramıza. Biz de oğlumla gelmek istedik. Çok mutluyuz, şu anda adımıza bir ağaç oldu burada. Sürekli gelip oğlumla ağacı sulayacağız, altında oyun oynayacağız ileride inşallah. Ona da ağaç dikmeyi, doğayı sevmeyi aşılayacağız." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da farklı noktalarda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında Vali Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler, Karacakılavuz Mahallesi'nde fidan dikti.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en hızlı ormanlaşan dördüncü, Avrupa'da ise birinci ülke olduğunu söyledi.

Toprakla buluşturulan 8 bin fidanın 42'sine, Amasra'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldı.

Yozgat

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yozgat'ta 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yukarı Nohutlu mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini anlattı.

Sivas

Sivas'taki program kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Karaçayır mevkisinde düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla düzenlenen bu yılki etkinlikler kapsamında il genelinde 22 bölgede 171 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, "Son 20 yılda 109 milyon fidan dikiminin yapıldığı ilimizde yıl sonuna kadar 3 milyon fidanı daha toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 42 madenci adına da 42 fidan dikildi.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Kampüsü Sahil Parkında düzenlenen fidan dikim töreninde, "Yıl boyunca 600 bin fidan diktik. Bugün de yaklaşık 10 bin fidan il genelinde dikiyoruz. Rize'de yüzde 40 orman dokusu var. Bu anlamda çalışmalarımızı bilinçli şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Mete Avcı, alana getiren fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Trabzon

Trabzon'da da Akyazı Stadyumu yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampüsünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında il protokolü ve kamu kurum müdürleri, öğrencilerle birlikte kampüse fidan dikti.

Artvin

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Ardanuç ilçesindeki Çayağzı Mahallesi'nde yaklaşık 2 hektarlık alana 3 bin 750 fidan dikimi yapıldı.

Ordu

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Giresun

Giresun'da da kent genelinde 34 noktada 500 hektar alanda 515 bin fidan toprakla buluştu.

Bayburt

Bayburt merkeze bağlı Gez köyünde düzenlenen etkinlikte, binlerce fidan toprakla buluşturuldu.