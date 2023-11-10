Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde dikilen fidanlar toprağa kök salıyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek için her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanmasına karar verildiği duyuruldu.

Ülkenin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak gibi amaçlarla 2019'dan itibaren her yıl, 11 Kasım'da Bakanlık koordinasyonunda fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin katılımıyla tüm yurtta eş zamanlı yapılıyor.

Etkinlikler, vatandaşların ağacı ve ormanı sevmesi, çevresindeki yeşil örtüye sahip çıkıp genişletmesi ve ağaçlandırma çalışmalarına katılımlarının sağlanması amacıyla "Geleceğe Nefes" adı altında gerçekleştiriliyor.

2019'DA 5 BİNDEN FAZLA LOKASYONDA FİDAN DİKİLDİ



Eş zamanlı 81 ilde 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen ilk fidan dikme etkinliği büyük ilgi gördü. Ülke genelinde 11 milyon fidan dikilmesi planlanmış olmasına rağmen yaklaşık 13,8 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Dikim alanları başlangıçta 2 bin 23 lokasyon olarak belirlendi ancak 5 bin 223 farklı lokasyonda çalışma yapıldı ve 19 bin 326 hektarda fidan dikildi.

2020'DE ETKİNLİK 3 KITADA DÜZENLENDİ



Sadece Türkiye için değil tüm dünyanın geleceği için önem taşıyan proje 2020'de uluslararası nitelik kazandı ve "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ismi ile uygulandı. Bu kapsamda 2020'de 1052 lokasyonda, 5 bin 230 hektar alanda, yaklaşık 4,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Kovid-19 salgını tedbirleri altında 50'den fazla yabancı ülke temsilcilerinin katılım sağladığı etkinlikte, her ülke adına fidan dikilerek ülke bayraklarıyla işaretlendi.

Ayrıca Türkiye koordinasyonunda yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerde, 3 kıtada 28 ülkede yaklaşık 50 bin fidanın toprakla buluşturulması sağlandı.

2021'DE ETKİNLİĞE 300 BİN KİŞİ KATILDI



Etkinlik, 2021'de uluslararası olarak, yabancı ülke paydaşlarıyla da kutlandı. Etkinliğe, 69 ülkeden 1 başbakan, 17 bakan, 50 büyükelçi, 6 uluslararası kuruluşun temsilcisi katıldı.

Salgın nedeniyle yurt dışında fidan dikim etkinliği yapılamadı ancak ana etkinlik Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde düzenlendi. Ülke genelinde 81 ilde yaklaşık bin noktada, 5,2 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlandı. Etkinliklere 300 bin kişi katıldı. Yaklaşık 5 bin 784 hektar ağaçlandırılarak yeşil örtü geliştirildi.

Ayrıca, 2021'de orman yangınlarından büyük hasar gören ormanların yeniden tesis edilmesi amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, her bir vatandaş için üçer fidan dikerek, yıl sonu itibarıyla toplam 252 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

2022'DE 100 BİN FİDANLA TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU OLUŞTURULDU



Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2022'de de projenin uygulanmasına yurt içi ve yurt dışında devam edildi.

Geçen yıl "Türkiye Yüzyılına Nefes" mottosuyla kutlanan etkinlik kapsamında, toprakla buluşturulan fidanların yanı sıra, 2 bin 23 metrekarelik bir alan üzerinde yaklaşık 100 bin fidan dikilerek bitkilerle Türkiye Yüzyılı logosu oluşturuldu. Ülke genelinde 1023 lokasyonda yaklaşık 4,2 milyon fidan dikildi.

Ayrıca, sahalara gelemeyen vatandaşlara, yaşadıkları mekanların çevresine dikmeleri amacıyla Orman Bölge Müdürlükleri veya Orman İşletme Müdürlükleri tarafından binlerce bedelsiz fidan dağıtıldı.

FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİNDE DÜNYA REKORLARI



Proje kapsamında 2019'da yapılan faaliyetler arasında, ülkeyi bu alanda Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na taşıyan rekor da kırıldı. Çorum-Celilkırı mevkisinde, 150 hektarda 3 bin kişinin katılımıyla 1 saatte 303 bin 150 fidan dikilmesi suretiyle gerçekleştirilen ağaçlandırmalar, Guinness tarafından "Tek Lokasyonda, Sınırlandırılmamış Sayıda Bir Ekip Tarafından, 1 Saat İçerisinde, En Çok Dikilen Fidan Rekoru" kategorisinde resmi olarak tescillendi. Bu rekor, ülkenin bu alanda yaptığı çalışmaların uluslararası platformlarda da duyurulmasını sağladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2020'de 21 bin 826 metrekarede, 452 bin 23 fidan dikimi suretiyle dünyanın en geniş alanlı ağaç deseni oluşturuldu ve bu çalışma da Guinness Dünya Rekoru olarak ülke adına tescillendi.

Geçen sene de fidan diken kişilerin fotoğraflarını yüklemeleri için bir dijital platform oluşturuldu ve 383 bin 783 kişinin fotoğraflarından oluşan dünyanın en geniş dijital fotoğraf albümü rekoru da 21 Mart 2022'de Guinness Dünya Rekoru olarak ülke adına tescil edildi.

CUMHURİYET ORMANLARI



Bu yıl etkinlik, Cumhuriyet'in 100. yılında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" mottosuyla düzenleniyor. Bu kapsamda, toplam 3 etkinlik yapılacak.11 Kasım'da 81 ilde Cumhuriyet ormanları kurulacak.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna 100 fidan hediye edilecek. Kurumlar bu fidanları 11 Kasım'da toprakla buluşturarak seferberliğe katkı verecek. 81 il 922 ilçede yapılacak etkinlikte ise 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturulacak.