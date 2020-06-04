Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu cezaevine teslim olacak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü.



Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezi'nde kısa bir açıklamada bulundu.

HELALLİK İSTEDİ

18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirten Berberoğlu, kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi.

CHP'li Enis Berberoğlu, MİT tırları kumpasına ait görüntüleri Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu'nun cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.



AK PARTİLİ TURAN: USULİ İŞLEM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da Twitter mesajında Anayasa'nın 84. maddesine işaret ederek "Alt mahkemelerce verilen kararlar, Yargıtay’ın kararı sonucu kesinleştiğinde, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle ilgili kişinin milletvekilliği düşer. Bunun sadece anayasal usuli bir işlem olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDPKK'li Leyla Güven Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

HDPKK'lı Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'nın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili 84. maddesi:

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82'nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

SANDALYE DAĞILIMI

3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü. TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 291

Cumhuriyet Halk Partisi: 138

Halkların Demokratik Partisi: 58

Milliyetçi Hareket Partisi: 49

İYİ Parti: 37

Türkiye İşçi Partisi: 2

Büyük Birlik Partisi: 1

Demokrasi ve Atılım Partisi: 1

Demokrat Parti: 1

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Saadet Partisi: 1

Bağımsız Milletvekili: 6

Toplam: 586