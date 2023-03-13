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13 Mart 2023 Pazartesi 00:14:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 00:14:00

Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor

Kaynak: AA

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Türkiye seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi.

Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi.

Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor.

AK Parti

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başlayacak.

Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor.

CHP

CHP milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da bugün başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 0 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

MHP

MHP'de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta sona erecek.

Genel merkezde hazırlıklar tamamlandı, müracaat formları basıldı. Aday adayları, MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edebilecek.

Başvuru ücreti olarak adaylardan 3 bin lira alınacak. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan ise aidat alınmayacak. Adaylar merkezi yoklama ile belirlenecek.

Etiketler : milletvekili adayları seçim türkiye

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