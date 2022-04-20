Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İP'ten 2 ay önce istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz." diyen Erdoğan, AK Parti ailesinin, daha da güçlendiğini söyledi.

Kürsüye gelen Ok, "Mikrofon önünde çok konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Allah utandırmasın, hayırlara vesile kılsın." dedi.

AK Parti'ye katılma sebebini anlatan Ok, "Kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları çeyrek asırdan fazla işgal altındaydı. Türkiye'miz, 'Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti'ni Irak, Suriye, Libya ve nerede olursa olsun tehdit eden içeriden ve dışarıdan hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir." ifadelerini kullandı.

Ok, söylenecek çok söz olduğunu ancak "sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek olmadığını" belirterek, "Türkiye, özellikle savunma sanayisinde lig atladı; SİHA ve İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan ve oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke oldu. İşte bunun için 'Cumhur İttifakı' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile mücadelede 'Ben de varım.' dedim. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 17 Şubat 2020'de İP'ten istifa eden Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a, AK Parti rozetini taktı. İsmail Ok'un eşi Nesrin Ok da törende yer aldı.