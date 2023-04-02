Millet İttifakı ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir etkinlikte, Müslümanların namaz kılarken secde ettikleri seccadeye basarak poz verdi. Yanında . CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccade üzerinde verilen bu poz, tepkilere neden oldu. CHP'ye yakınlıkları ile bilinen bazı sosyal medya kullanıcıları ile FETÖ'cü hesaplar, bu çirkin davranışı aklama yarışına girdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" uyarısında bulundu.

'HALIDIR KUTSAL DEĞİLDİR'

Yoğun tepkiler üzerine CHP'lilerden çelişkili açıklamalar yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun üzerinde poz verdiğin şeyin seccade değil, kilim olduğu bile söylendi. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil. İslami ve insani ne varsa istismar eden, paraya tahvil edenlerin bu seccade güzellemeleri de istismardan başka bir şey değil" paylaşımında bulundu.

'YOĞUNLUKTAN FARK EDİLMEDİ'

Ancak tepkilerin dinmemesi üzerine CHP Genel Merkezi geri adım atarak, ilk özrü diledi. Genel Merkez'den yapılan açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

'SECCADEYİ GÖRMEDİM'

Genel Merkez'den sonra Kılıçdaroğlu da özür diledi. Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" dedi.

HALKININ DEĞERLERİNE BU KADAR YABANCI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kılıçdaroğlu seccadeyi görmemiş, Canan Kaftancıoğlu, fotoğrafçı, partililer de görmemiş. Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup gözetir mi?" sözleri ile tepki gösterdi.

HDP'Lİ KAYA TESELLİ ETTİ

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Kılıçdaroğlu'nun özür mesajını alıntılayarak "Sıkmayın canınızı sayın başkan. Ayakkabı ile girilen o yerde seccade neden serili? Yıkanır temizlenir hepsi bu. Dini imanı para saray ve saltanat olup camileri postallarıyla basanların çığırtkanlıklarına kimse aldırış etmiyor artık" paylaşımı yaptı.