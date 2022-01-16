Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: IHA
Ankara'da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
80 yaşında yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Aykut Edibali için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Edibali'nin ailesi başta olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Edibali için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Edibali ailesinin yanına gelen Baskanvekili Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı Şentop başsağlığı diledi. Kılınan namazın ardından Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.
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