Millet İttifakı'nın 90'lar hayali!

Millet İttifakı üyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin son zamanlardaki gündemi 'siyasi cinayetler'. İttifak üyesi iki partiden peş peşe, hiçbir gerekçe yokken 2023 seçimlerine giderken iktidarın gerilimi tırmandıracağına dair sorumsuzca açıklamalar geldi.

CİNAYET KAYGIM VAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde devleti ve hükümeti hedef alan çok tartışılan bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN 90'LAR HAYALİ

Kılıçdaroğlu'nun 90'lı yılları hatırlatan bu açıklamalarından önce Sedat Peker'in iddialarını yorumlayan eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün, "Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir" şeklindeki açıklamasından hemen sonra HDP'ye silahlı saldırı yapılmıştı.

Benzer bir açıklama, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin 2 numarası tarafından da geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, "Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur" diye konuştu.