Millet İttifakı'na bu utanç yeter! HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini açıkladı: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi!
HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, ittifaktan beklentilerini açıkladı. Aydeniz, "İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır" ifadelerini kullandı.
6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, "İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır" dedi.
DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz, Diyarbakır'da bir düğün salonunda HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçime yönelik tutum ve deklarasyonunu anlattı.
Kürtlerin Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verilecek bir statünün tanınması gerektiğini ifade eden Aydeniz, "İttifakımız, hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz bırakılmasını savunur. İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır" dedi.
- Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı
- FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
- İstanbul merkezli 3 ilde operasyon
- 7'li koalisyon yine karıştı! İttifak içinde ittifak
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Seçimleri kazanmak gibi bir dertleri yok"
- HDP ittifaktan beklentisini açıkladı! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi!