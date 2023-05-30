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30 Mayıs 2023 Salı 10:01:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 10:01:00

Millet İttifakı genel başkanları Meclis dışında kaldı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim sürecini tamamladı. Her iki seçimde de kazanan Cumhur İttifakı oldu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle yola çıkan Millet İttifakı ise Meclis'te 212 sandalyede kaldı. Millet İttifakı ortağı partilerin genel başkanları da yeni dönemde Meclis'te olmayacak.

Millet İttifakı liderleri, Şubat 2022'de büyük iddialarla yola çıktılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandıkta mağlubiyet yaşatıp başkanlık sisteminin yerine "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" getirmeyi hedeflediler.

Ancak hem Meclis'te çoğunluğu sağlayamadılar hem de Cumhurbaşkanı seçimini bir kez daha Erdoğan kazandı.

MİLLET İTTİFAKI 212 VEKİL ÇIKARDI

Millet İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan daha az sayıda milletvekili çıkardı. 2018'de 146 milletvekili çıkaran CHP'nin bu seçimde vekil sayısı 169 oldu ama 39'u ittifak ortaklarına ait. Yani 28'inci dönemde CHP 130 milletvekili ile temsil edilecek.

İyi Parti ise 1'i CHP listesinden olmak üzere toplam 44 milletvekili ile Meclis'te olacak.

Toplam 212 milletvekili çıkarabilen Millet İttifakı çoğunluk sayısının uzağında kaldı.

Böylece "Parlamenter sisteme dönüş" projesi de başlamadan bitti.

GENEL BAŞKANLAR TBMM DIŞINDA

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden oldu. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının hepsi Meclis dışında kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, Meclis'te partilerinin başında olamayacak.

Millet İttifakı'nda bakanlık vaadiyle milletvekili adayı yapılmayan parti kurmayları da vardı.

Hem CHP'nin hem de İyi Parti'nin önemli isimleri bu dönem Meclis'te yer almayacak.

Etiketler : millet ittifakı seçim meclis kemal kılıçdaroğlu meral akşener ali babacan ahmet davutoğlu gültekin uysal
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