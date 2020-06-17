Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah sözler

Yedioth Ahronoth’ gazetesine demeç veren Yunan Başbakanı Miçotakis, “Netanyahu’ya, Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için tehdit olan davranışlarını vurguladım. Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarımızdaki tahrik edici hareketlerini anlattım. Ayrıca, Türkiye’nin Libya’da istikrarı bozan siyasetini de uzun uzun konuştuk. Deniz yetki alanlarına ilişkin Türkiye-Libya anlaşması bizim için geçersizdir” dedi.



Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Netanyahu ise Türkiye ile ilgili bir şey söylemedi. Ancak daha sonra yayınlanan ortak bildiride, “İsrail, deniz bölgeleri ile ilgili olarak Yunanistan’a güçlü destek ve dayanışmasını dile getirir” denildi.

DONANMANIN YARISINI 'KİLİT NOKTA' HALİNE GELEN GİRİT ADASINA KONUŞLANDIRMAYI PLANLIYOR

Öte yandan, Yunan medyasına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Stilianos Petrakis, donanmanın yarısını Türkiye-Libya anlaşması nedeniyle ‘kilit nokta’ haline gelen Girit adasında konuşlandırmayı planlıyor.