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Miçotakis'ten Türkiye ile diyalog vurgusu: "Kanalların açık olması önemli"
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17 Eylül 2023 Pazar 18:39:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 18:39:00

Miçotakis'ten Türkiye ile diyalog vurgusu: "Kanalların açık olması önemli"

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurguladı. Miçotakis, "Türkiye ile her düzeyde diyalog kanallarının yeniden açılmasının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasının önemine işaret ederek, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim ama anlaşmazlık olduğunda hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde ortaya koymada ve radikal söylemlere yol açmamada uzlaşalım." dedi.

Miçotakis, bu yıl 87'ncisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamındaki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanına gidilmesinin henüz uzak göründüğünü belirten Miçotakis, "Türkiye ile her düzeyde diyalog kanallarının yeniden açılmasının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler düzeyinde görüşmenin yanı sıra bakanlar ve bakan yardımcıları arasındaki görüşmelerin de önemli olduğunu belirterek, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündemin de görüşülmesinin ikili ilişkiler açısından faydalı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasında fayda olacağını savunan Miçotakis, Yunanistan'ın son yıllarda, Türkiye-Avrupa yakınlaşmasının Yunanistan ile ilişkilerde normalleşmeden geçtiğini vurgulayan bir dış politika benimsediğini ifade etti.

Miçotakis, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim ama anlaşmazlık olduğunda hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde ortaya koymada ve radikal söylemlere yol açmamada uzlaşalım." diye konuştu.

Türkiye ile süregelen sorunların çözümü için girilecek müzakerelerde ödün verilip verilemeyeceği sorulan Miçotakis, "Hiçbir müzakerede hiçbir taraf taleplerinin yüzde 100'ünü elde edemez." dedi.

Etiketler : yunanistan türkiye miçotakis
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