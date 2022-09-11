Miçotakis'ten geri adım: Umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyor

Dün Bozcaada yakınlarındaki gemiye Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından yapılan ateşli saldırı ve geçtiğimiz haftalarda NATO görevi yürüten Türk F-16'larını Yunan tarafının taciz etmesi sonucu Türkiye ile Yunanistan arasında zaten gergin olan ipler iyice gerildi. Atina yönetiminden gelen peş peşe açıklamalar da bu gerilimi tırmandırmaya yönelik oldu.

Taraflar arasındaki çekişme devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ise jet hızıyla bir geri adım geldi. Düzenlediği bir basın toplantısında flaş açıklamalarda bulunan Miçotakis, Başkan Erdoğan'la görüşme için müsait olduğunu belirterek, "Onunla uygun bir zaman olursa görüşmeye hazırım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile gerilim istemeyeceğini belirten Miçotakis, "Türkiye gerçeği çarpıtıyor, gerilime yönelmemeleri gerekiyor. Ben iletişim yolunu kapatmadım" dedi.

Ancak Miçotakis silahlanmaya devam edeceklerinin de altını çizerek, "Yunan adaları Türkiye için bir tehdit değil, ancak Türkiye adalar için bir tehdit. Bu nedenle adaları silahlı kuvvetlerle donatmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Konuşmasının devamında Türkiye'nin Prag'daki varlığına da dikkat çeken Miçotakis Yunanistan'ın bu varlıktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu varlık Kıbrıs meselesi için de iyi olacak. Erdoğan Prag'a gelirse konuşma fırsatımız olabilir" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma ihtimaline de değinen Miçotakis, böyle bir ihtimale pek imkan tanımadığını dile getirdi.

Öte yandan Miçotakis, daha dün yaptığı açıklamalarda bunun tam tersi sözlere yer vermişti. Yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi üstü kapalı bir biçimde tehdit eden Miçotakis müttefik yartıştırma yolun gitmişti. Miçotakis, "Ülkemiz onlarca iş birliği anlaşması imzladı. Bizim daha fazla müttefikimiz var" demişti.

Arap dünyasından Asya'ya; hatta Afrika ve en bilinen haliyle Batı'ya kadar geniş bir müttefik ağlarının olduğunu belirten Miçotakis, "Bunlar arasında elbette ki en önemlileri stratejik savunmalar yaptığımız Fransa ile ABD" sözlerine yer vermişti.