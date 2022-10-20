Miçotakis'in çifte planı!

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Ekathimerini'de yayınlanan "Atina, Kahire'yi Ankara'ya karşı bariyer olarak görüyor" başlıklı, Costis P. Papadioços imzalı haberde Yunanistan'ın kısa vadede Türkiye'ye karşı 2 aşamalı bir önlem planını devreye soktuğu iddia edildi.

DOGALGAZ ARAMA DAVETİ

Yayın organı Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının Yunanistan'ı olduğu kadar Mısır'ı da etkileyen bir girişim olduğunu ifade etti. Haberde Türkiye'nin anlaşma doğrultusunda Girit'in güneyinde olası bir hidrokarbon araştırma hamlesinin önüne geçebilmek için Kahire'ye yanaşma planı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Bu anlaşmaya göre Libya Türkiye'nin Girit'in güneyindeki bölgelerde petrol ve doğalgaz araması yapmak üzere davet edebilir. Bu Türkiye'nin 2020 yaz aylarında Ege'de benzer girişimleriyle kıyaslandığında mevcut gerginliğin yükselmesi anlamına gelir. Atina, Mısır donanmasının bu bölgedeki varlığının ve hatta mümkünse gerçekleştirilecek ortak tatbikatların Türkiye'nin hareketlerine karşılık vereceğini düşünüyor."

Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasıyla iki ülke Akdeniz'deki kıta sahanlığında doğalgaz ve petrol araması yapacak.

KRİZ İÇİN 2 BAKANA GÖREV

Gazete ayrıca 2023 yılında seçime gidecek olan Atina'nın, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde kritik konumlarını koruyabilmek için Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un hükümet kalsa da gitse de geçici süreç boyunca görevlerine kalması için tüm siyasi partileri ikna edilmeye çalışıldığını yazdı. Bu iki isimle Türkiye'yle yaşanacak olası bir krizin yönetilmesi düşünülüyor.

TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYORLAR

Ekathimerini, kısa süre önce yayınlanan ABD Ulusal Güvenlik Strateji Planı'nda Türkiye hakkındaki ifadeleri de haberine taşıdı. Yayın organı Beyaz Saray tarafından kamuoyuna açıklanan ve ABD'nin Türkiye'nin stratejik, politik ve ekonomik önemiyle Batı ile olan bağlarına vurgu yapıldığı metin için "ABD Türkiye'yi kaybetmek istemiyor ve Türkiye'yi Batı kampında tutmanın stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor" ifadesine yer verdi.