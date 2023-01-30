Miçotakis'e "Arnavutluk" hatırlatması

Batı Trakya Türklerinin, isimlerinde Türk kelimesi bulunan derneklerinin kapatılmak istenmesi üzerine 29 Ocak 1988'de gösterdikleri direnişin yıl dönümü nedeniyle, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif moderatörlüğünde gerçekleştirilen "29 Ocaklar ve Yansımaları" adlı etkinlikte, eski İskeçe Vali Yardımcısı Musa Vidinli, Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin, Sabık Milletvekili Galip Galip, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Gençlik Kolları Başkanı Burak Adil ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa konuşma yaptı.

Müftü İbrahim Şerif, açılış konuşmasında, 29 Ocak olaylarının Batı Trakya Türkleri için bir dönüm noktası olduğu belirterek, dönemin Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı İsmail Rodoplu'nun, 29 Ocak 1988'deki hak arama yürüyüşünün gerçekleşmesindeki rolünü vurguladı.

Azınlık insanına birçok alanda haksızlık yapıldığını kaydeden Şerif, "Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği ve Gümülcine Türk Öğretmenler Birliği'nin isimlerinde Türk kelimesi bulunduğu için tabelalarının indirilmesi bardağı taşıran son damla oldu." dedi.

Musa Vidinli ise Batı Trakya Türklerine karşı sürekli bir baskı uygulandığını ifade ederek, azınlık insanının Yunanistan'da misafir olmadığına dikkati çekti.

Vidinli, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Aralık 2022'deki Arnavutluk ziyaretini hatırlatarak, "Miçotakis'i Arnavutluk'ta Yunan bayraklarıyla karşılıyorlar. Bütün ulusal kanallar buna yer veriyor. Miçotakis, kendi vatandaşlarımızla dertleştik diyebiliyor. Peki biz burada Türk bayrağı açabilir miyiz? Türkiye Dışişleri Bakanı bizim hakkımızda bir şey söylediğinde Yunan devleti hemen buna karşı bir açıklama yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sabık Milletvekili Galip Galip de 29 Ocak olaylarının Batı Trakya Türklerine karşı yapılan baskıların sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, 29 Ocak yürüyüşünde kadın katılımcıların çokluğuna vurgu yaptı.

Batı Trakya Türk kadınlarının bütün sokakları doldurduğunu söyleyen Galip, 29 Ocaklardaki direniş ruhunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Batı Trakya Türklerinin o dönem eğitim alanında yaşadığı sorunlara da değinen Galip, "Mücadelemize bugün de devam ediyoruz. İnşallah o zor günleri bir daha yaşamayız." dedi.

Hülya Emin ise 29 Ocakların Batı Trakya Türkleri için iki önemli dönüm noktası olduğunu söyleyerek, genç nüfusun, 29 Ocaklarda neler yaşandığı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Burak Adil de 29 Ocakların azınlık tarihinin en büyük hak arama mücadelesi olduğunu belirterek, "29 Ocaklar, bir dik duruşun bir kahramanlığın öyküsü. Tarihe altın harflerle yazılmış haksızlıklara karşı mücadelenin günüdür." diye konuştu.

Müftü Trampa, 29 Ocaklar sayesinde bu günlere gelindiğini belirterek, o günlerin, gençlere aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.