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Miçotakis, Yunanistan'daki genel seçimlerin galibi oldu
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25 Haziran 2023 Pazar 22:44:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 22:44:00

Miçotakis, Yunanistan'daki genel seçimlerin galibi oldu

Kaynak: IHA

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Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu.

Etiketler : yunanistan miçotakis yunanistan seçimler
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