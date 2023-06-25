25 Haziran 2023 Pazar 22:44:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 22:44:00
Miçotakis, Yunanistan'daki genel seçimlerin galibi oldu
Kaynak: IHA
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Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu.
- Miçotakis, Yunanistan'daki genel seçimlerin galibi oldu
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