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14 Kasım 2023 Salı 02:03:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 02:03:00

Miçotakis: (Gazze'deki) çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "(Gazze'deki) çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor." açıklamasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konrad Adenauer Vakfı'nda bir panele katıldı. Miçotakis, Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu belirterek, "(Gazze'deki) çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor." ifadelerine yer verdi.

Miçotakis, konuşmasında, mevcut sorunları ele almak için Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında daha yakın bir diyaloğun öneminin altını çizdi.

MİÇOTAKİS AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istediğini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'da ağırlamamak için bir neden değil." dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik işbirliğini de ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Aynı panelde konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi lideri Friedrich Merz de Miçotakis'in görüşlerini paylaştığını ve Erdoğan ile diyaloğu desteklediğini söyledi.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'da Berlin'e yapmayı planladığı ziyarete atıfta bulunarak "Konuşmak için doğru zaman." dedi.

Etiketler : miçotakis gazze israil
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