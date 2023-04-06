MHP'nin aday listesi açıklandı
Kaynak: TRT Haber
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'de 1. sıradan aday oldu. Liste yarın YSK'ya teslim edilecek.
Ankara 1. Bölge 1. sıradan Mevlüt Karakaya, 2. sıradan Önder Kahveci, 3. sıradan Eyyüp Yıldız, 4. sıradan İbrahim Çiftçi, 5. sıradan Oğuz Yılmaz, 6. sıradan Levent Çağlancı, 7. sıradan Şeniz Sezgin, 8. sıradan Yiğit Yılmaz, 9. sıradan Sultan Polat, 10. sıradan Funda Gülerer, 11. sıradan Murat Karakurt, 12. sıradan Ahmet Karagöz, 13. sıradan Adnan Yirik aday gösterildi.
İstanbul 1. BÖLGE 1. sıradan Edip Semih Yalçın, 2. sıradan İzzet Ulvi Yönter, 3. sıradan Memet Bülent Karataş, 4. sıradan Nevzat Ünlütürk aday gösterildi.
İZMİR 1. BÖLGE 1. sıradan Hasan Kalyoncu, 2. sıradan Bahadır Bumin Özarslan, 3. sıradan Cihan Aslan, 4. sıradan Selahattin Şahin aday gösterildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Osmaniye'de 1. sıradan aday oldu.
Liste yarın Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
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