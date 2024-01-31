31 Ocak 2024 Çarşamba 13:14:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 13:14:00
MHP'nin 55 adayı daha belli oldu
Kaynak: IHA
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MHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
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