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31 Ocak 2024 Çarşamba 13:14:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 13:14:00

MHP'nin 55 adayı daha belli oldu

Kaynak: IHA

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MHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Etiketler : mhp aday seçim
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