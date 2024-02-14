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MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
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14 Şubat 2024 Çarşamba 14:55:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 14:55:00

MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 33'ü ilçe, 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Afyonkarahisar Çobanlar ve Adıyaman Gölbaşı ilçelerinin de bulunduğu 33'ü ilçe ve 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Etiketler : mhp belediye başkan adayı 31 mart seçim
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