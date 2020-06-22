MHP'li Yalçın: İl başkanları toplantısı 4 Temmuz'a ertelendi
Kaynak: DHA
Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısının, 4 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.
MHP'li Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısı, belirtilen tarihte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle ertelenmiştir. Toplantımız 4 Temmuz günü MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, saat 14:00’de gerçekleştirilecektir" dedi.
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