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24 Mart 2023 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:05:00

MHP'li isim milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi.

Türkiye'nin yaş meyve ihracat şampiyonu olan aynı zamanda MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı.

MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP Genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir'de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu. Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi.

Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul'dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti. Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.

Etiketler : Türkiye MHP Genel merkezi MHP MYK üyesi Ali Uçak

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