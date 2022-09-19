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19 Eylül 2022 Pazartesi 08:11:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 08:11:00

MHP'li isim canlı yayında açıkladı: CHP adayına kesin karar verdi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, 'Kılıçdaroğlu aday olmaya kararlı. CHP'nin yönetimi Genel Başkanlarını aday yapmak istiyorlar. Ortaya çıkan yöneticilerin konuşmalarından bizim anladığımız bu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin karar vermişler.' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programına konuk oldu.

Karakaya'nın açıklamalarından satır başları:

2023 bir seçim yılı son 2-3 yıldır muhalefet Türkiye'nin gündemini erken seçim ile doldurmaya çalıştılar. MHP'nin önce ülkem sonra partim diyen anlayışıyla işin iktidar vesairesinde değil. MHP bir ittifak ortağı olarak hükümetin başarılı olması için uğraşan bir siyasi hareket. MHP burada biz iktidarımızı devam ettirelim anlayışıyla bakmıyor. Biz açılıma başından beri karşı çıktık. Asıl demek istediğimiz şey şu, açılımı yöneten devletin unsurlarına baktığımızda onlar şimdi nerede? 15 Temmuz ortaya çıktığında kimlerdi? Onlar şimdi neredeler? Paralel devlet yapılanmasını oluşturanların kim olduğunu iyi görmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da 'Bizi kandırdılar' demesini samimi algılamak lazım. Açılım süreciyle birlikte hendekler kazıldı, iç savaş çıkarmak için hazırlıkların yapıldığını gördük. Cumhurbaşkanı ne yaptı döndü orada terörün kökünü kazımaya başladı.

6'LI MASANIN HDP ÇIKMAZI

6'lı masa aday bulmak için kurulmuş ama bir ittifakız diyorlar bir değiliz diyorlar, muallak bir yapı var. Bu yapının içinden bir iktidar çıkarsa, CHP'nin söylemlerine bakın açılım yapacağım diyor. HDP'ye bakanlık verebiliriz diyorlar. Muhalefetin HDP'siz bir hayal kurması mümkün değil. HDP masada görünecek mi? masanın altında tutulmaya devam edilecek mi? Şuan çözemedikleri sorun bu. Bunların terörle mücadeleyi devam ettirmeleri nasıl olacak. İYİ Parti'nin aslanları kükredi, şimdi İYİ Parti'de rol paylaşımı var, Akşener daha önce sorulduğunda taban tabana zıt, bir tarafı diyor ki Demirtaş çıkarılması lazım, bir taraf diyor ki HDP, PKK'lıların temsilcisidir diyor.

Bunların aday konusunda anlaşamamaları işlerine geliyor. Ekonomi kurmayları varmış, biz hepsini biliyoruz. Öztrak ile Babacan yıllarca birbirleriyle kavga ettiler, birbirlerinin uyguladığı politikaların yanlış olduklarını söylediler.

Bugün Suriye'de niye var ülkenin geleceği açısından var. Suriye'de bir boşluk oluştu, Türkiye keyfi olarak mültecileri kabul etmedi. Türkiye güçlü bir ülke, geçmişte bir kaç saat izin veriyorlardı ama Türkiye dedi ki bu bekam ile alakalıdır, bu işin şakası yok dedi ve 30 kilometre derinlikte bir alanda güvenliği sağlamayı başardı. Bu meseleler böyle bir masa etrafında oturulup çözülemez.

2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeseydi, dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmeler hükümetleri yıkardı. Türkiye istikrarsız bir yapıya bürünürdü. Mavi Vatan'da haklarını korumakta yetersiz kalırdı. Bunlar bu sistemden neden rahatsız biliyor musunuz? Eski sistemde hükümeti kolay yıkarlardı.

"CHP ADAYINA KESİN KARAR VERMİŞ"

Bu şartlar altında ortak bir aday çıkaramayacaklar gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu aday olmaya kararlı. CHP'nin yönetimi Genel Başkanlarını aday yapmak istiyorlar. Ortaya çıkan yöneticilerin konuşmalarından bizim anladığımız bu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin karar vermişler.

Bir dış akıl getirip, "İşte bu ortak adayınız" deyip aday belirleyebilirler.

İYİ Parti, MHP'den ayrıldı, bu ayrılma sürecinden CHP gerçekten Meral hanıma çok ciddi bir şekilde katkı verdiler.

İYİ Parti'nin CHP'yi geçme motivasyonundan CHP kurmayları rahatsız.

SEÇİME EKONOMİNİN ETKİSİ

Ekonomi her zaman seçmen tercihlerinde önemlidir. Bu dönemde de vatandaşın ekonomiden hiç memnun olmadığı ve ekonominin de tek sorumlusunun hükümet olduğu algısı yaratıldı. Ama şuan o algı kırıldı, girdi maliyetlerinin yükselmesi, fiyatların birden dengesizleşmesi algıyı kırdı. Bir pandemi yaşadık ve en başarılı yöneten Türkiye oldu. Gelişmiş ülkelerde insanlar hastane önlerinde bağıra bağıra öldü. Türkiye 17 ülkeye maske gönderdi. Türkiye bu anlamda hiç kimseyi sıkıntıya sokmadı ve bunlar bedava şeyler değil. İnsanlar evlerinde otururken devlet maaş verdi. O dönemde işsizlik artmadı, insanlar sıkıntılara düşmedi. Üretim durdu ama tüketim devam etti.

Enflasyon şuanda geriye doğru dönüş yoluna girdi. ABD faizi artırdı ve son 2 çeyrektir daralıyor. Dünya Bankası uyardı, bu faiz artışlarını devam ettirirseniz ekonomilerini durdurabilirsiniz dedi. Enflasyona sadece rakam olarak bakmamamız lazım, geriye dönüş olacak. Vatandaşı bu enflasyona ezdirmemek önemlidir, ve tüm politikalarda başarılı oldu.

Etiketler : Prof. Dr. Mevlüt Karakaya mhp chp
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