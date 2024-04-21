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MHP'li Durmaz'dan Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki
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21 Nisan 2024 Pazar 15:58:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 15:58:00

MHP'li Durmaz'dan Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç günde DEM'li belediyelerde yaşanan milli üniter devlet yapısını hedefe alan olayların çıkış noktasının, hiç şüphesiz Van'daki mazbata krizi olduğunu belirtti.

Diyarbakır Sur Belediyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiğini bildiren Durmaz, "Milli birliğimizi ve toplumsal huzurumuzu baltalamak, mazisi asırlara dayanan kardeşlik bağlarımızı koparmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek isteyen bölücülerin siyasi kanadı DEM'li belediyelerin yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının bu konularda gerekli soruşturmayı başlattığını, olayların yaşandığı belediyelere müfettiş görevlendirdiğini hatırlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Belediye meclisinde İstiklal Marşımızı duymak istemeyenler, diledikleri mağaraya girip PKK marşları eşliğinde sarı torba sırasını beklemelidir. Lafa gelince Atatürk'ün partisi olmakla övünen bugünün DEM'lenmiş CHP'si, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Devletin Tunç Eli'ni gösterdiği Tunceli'ye 'Dersim' diyerek devlete meydan okuyan bölücülere destek vererek, samimi Atatürkçüleri derinden üzmektedir.

Kurdukları kirli ittifakla, hasbelkader konjonktürel sebeplerle fazladan üç beş belediye alınca iktidar olduklarını sananların şımarıklığı ve bölücü eylemleri aslında gerçek yüzlerini ortaya çıkarmakta, Allah korusun iktidarı ele geçirdiklerinde neler yapacaklarının ipucunu vermektedir."

Etiketler : diyarbakır sur belediyesi mustafa kemal atatürk recep tayyip erdoğan hakaret sadir durmaz
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