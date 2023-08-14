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14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:15:00

MHP'den İP'e cevap! "Bölücülerle masayı paylaşıyordunuz"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli'nin ‘komşu olalım' çağrısını geri çeviren İYİ Parti'ye “Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu mu paylaşmıyorsun? Gittiğiniz yol yol değil, menü yapmışlar sizi.” diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Eskişehir Odunpazarı İlçe Kongresi'ne katıldı. MHP'li Yönter'in gündeminde Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı 'yerelde komşu olalım' çağrısı vardı. Bahçeli'nin İYİ Parti'ye samimi bir çağrı yaptığını belirten Yönter, "İYİ Parti'den pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz" tepkisinde bulundu.

Çağrılarını yinelediklerini kaydeden Yönter, "Türkiye'nin hayrına gelin yerel iktidarda komşu olalım. Gittiğiniz yol, yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa, masa değil. Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz " ifadelerini kullandı.

Etiketler : mhp devlet bahçeli izzet ulvi yönter iyi parti terörist
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