MHP'den 28 Mayıs mesajı: Sayın Erdoğan ikinci turda açık ara birinci olacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim"
- AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım
- TDT Gözlem Heyeti: Türkiye'deki seçimler açık, şeffaf ve uluslararası seçim standartlarına uygun
- MHP'den 28 Mayıs mesajı
- MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ı kutladı