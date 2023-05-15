MHP'den 28 Mayıs mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." dedi.

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