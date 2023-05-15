VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim"
AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım
TDT Gözlem Heyeti: Türkiye'deki seçimler açık, şeffaf ve uluslararası seçim standartlarına uygun
MHP'den 28 Mayıs mesajı
MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ı kutladı
15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:32:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:32:00

MHP'den 28 Mayıs mesajı: Sayın Erdoğan ikinci turda açık ara birinci olacak

ABONE OL

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp 28 mayıs mesaj seçim ikinci tur
Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım

Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım
Annesiyle mankenlik yaptı

Annesiyle mankenlik yaptı
Kibariye'den iyi haber

Kibariye'den iyi haber
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Yapay zeka tasarladı

Yapay zeka tasarladı
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi
Kural bozan poz

Kural bozan poz
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX