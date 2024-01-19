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19 Ocak 2024 Cuma 18:18:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 18:18:00

MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe adayının ismi belli oldu.

Etiketler : MHP Adayları 31 Mart Mahalli Seçim
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