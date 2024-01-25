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MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı
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25 Ocak 2024 Perşembe 13:26:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 13:26:00

MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

Kaynak: AA-TRT Haber

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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 3 ilçe ve 52 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda İzmir Tire'de Arif Demirkan, Çanakkale Eceabat'ta Hakan Elik, Nevşehir Hacıbektaş'ta ise Hulisi Kurt'u aday gösteren MHP, Çorum, Gümüşhane, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'deki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

Etiketler : mhp milliyeteçi hareket partisi belediye başkan adayı
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