MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın :"Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir."
01 Şubat 2024 Perşembe 17:43:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 17:43:00
MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı!
MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı! Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alındı
- TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu
- Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile görüştü
- MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı!
- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
- Fabrikada işçilerin rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi
- Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına mesaj: Herkes hakkını alacak