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MHP yerel seçim mitinglerine başlıyor
25 Ocak 2024 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 09:45:00

MHP yerel seçim mitinglerine başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçim mitinglerine, aday çıkardığı iki büyükşehirle başlıyor. İlk miting pazar günü Mersin'de düzenlenecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" sloganıyla seçmene seslenecek. Bahçeli'nin bir sonraki durağı 4 Şubat'ta Manisa olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimler için sahaya iniyor.

Bahçeli, mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümünde başlayacak. Pazar günü Mersin'de seçmene seslenecek.

MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.

MHP Lideri'nin bir sonraki durağı partisinin 2019'da büyükşehir belediyesini kazandığı Manisa olacak. 4 Şubat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda mesajlarını verecek.

MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün ve Mersin'de Serdar Soydan ile yerel seçim yarışına girecek. İki isim, Cumhur İttifakı adayı olarak AK Parti tarafından da desteklenecek.

Etiketler : mhp devlet bahçeli yerel seçim miting
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