02 Şubat 2024 Cuma 23:05:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 23:05:00
MHP 'seçim beyannamesi'ni 5 Şubat'ta açıklayacak
Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyannamesi'ni 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyanname'si 5 Şubat Pazartesi günü duyurulacak. Seçim Beyannamesi, MHP Genel Merkezinde kamuoyuna sunulacak.
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