MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da gerçekleştirilen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Hamdolsun tüm felaketlere karşı direnç gösterdik. Siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yolu gösterenleri hayal kırıklığına uğrattık. Bartın, Sinop'un da bulunduğu Batı Karadeniz'de sellerde 100'e yakın kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Elbette son bir asrın felaketlerinden birini de 6 Şubat'ta yaşadık. 50 bin 500 kardeşimiz ebediyete intikal etti. Ülkemiz çetin imtihanlardan geçti. Hiçbir felakete geçit vermedik. Yıkılanın yerine çok daha sağlamını yapacağız. Tarihi yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim anlayışımızda her şeyden önce Türkiye kavrayışı hakimdir.

Felaketin izleri hızla silinmiştir. 319 bin konut bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun teslimi hedeflenmiştir. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. İmanın olduğu yerde imkan da vardır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur" | Video

Cumhur İttifakı'nın özü sağlamdır, duruşu yerli ve millidir. Biz başkalarına benzemeyiz. Yaptık mı adam gibi yaparız.

Geçtiğimiz gün inşası projelendiren köy evlerinden bir kısmının tamamlanmasına şahit olduk. Sözümüz sözdür hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik çevirmeyeceğiz.

'14 MAYIS'TAN SONRA HİZMET KESİNTİYE UĞRAMAMALIDIR'

14 Mayıs'tan sonra hizmet kesintiye uğramamalıdır. Figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu'dan çığ gibi tepki gelmelidir. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştüreceğiz.

Kastamonu zillet karşısında sessiz kalmadı. Bir vatan bir bayrak bir bağımsızlık aşkı vardı, kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti. Kastamonulu civan mertler tarih yazmıştı. Milletin istikbali ile çırpınmalarını unutmayacağız. Kastamonulu kardeşlerim hainlere göz açtırmadı. Çıkarcılara şans tanımadı. 14 Mayıs'ta vatanın safında duracaktır. Sizlere güvenim tamdır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ETNİK VE MEZHEP KIŞKIRTICILIĞINA SOYUNMUŞTUR

Bölücülük bugün de tedavüldedir. Dünkü ihanet bugüne yansımıştır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Düştüğü yerde provokasyon simidine sarılmıştır. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti ile kol koladır. Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini söylemiştir. İHA ve SİHA'ya karşıdır. Egemenlik haklarımızı ayağa düşüreceklerini vaad ediyorlar. Temiz para bulduk yalanını söylüyorlar. Ortada ne para var ne de parayı vermeyi aklından geçiren var.

Biz Kastamonu'yu çok seviyoruz, her zaman razıyız. Milli mücadelenin mükafatı olan cumhuriyetin 100. Yılı Cumhur'un zaferi ile perçinleşecektir. Neyi başaracaksak el ele başaracağız.