Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir

Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk siyaset ve demokrasi hayatına derin izler bırakan müstesna isimlerin maşeri vicdanda muhkem bir mevkinin olmasıyla, takdir, tazim ve şükranla hatırlanmasının Türk milletine özgü alicenap ve vefakar bir özellik olduğunu ifade eden Bahçeli, vatan ve millet sevgisiyle mücehhez değerli şahsiyetlerin sadece yaşadıkları dönemleri değil, kendilerinden sonraki devirleri de fikir, görüş ve düşünceleriyle etkilediğinin apaçık bir gerçek olduğunu belirtti.

Merhum Alparslan Türkeş'in de böyle bir vasfa ve vakara ziyadesiyle sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin zor ve sıkıntılı yıllarında haklı mücadelesiyle adından en çok bahsettiren, milli birlik ve kardeşlik hissiyatını en fazla benimseyen liderlerden birisi Merhum Türkeş Bey'dir. Ülke ve ülkü sevdasıyla tebarüz etmiş; dava, devlet ve siyaset insanı hüviyetiyle gündeme gelmiş, gönüllere girmişti. Kaldı ki inançlarından ve ilkelerinden hiç taviz vermemişti. Önce Türk tarih ve kültürünün özsuyuyla beslenip tomurcuklanan, arkasından serpilip köklerini derinlere salan, sonra da siyasallaşıp toplumsal harekete dönüşen Türk milliyetçiliği fikriyatının geçmiş ve geçirmiş olduğu safhalarda onun muteber rolü olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir."

Bahçeli, merhum Türkeş'in iki kutlu emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları'nın bugünkü zaman diliminde, bir yanda milli ve manevi değerlerin muhafızı diğer yanda da milletin istikbal ve istiklal güvencesi mertebesine eriştiğini ifade etti.

Kara propagandaların, karanlık projelerin, karamsar palavraların biteviye faal ve faaliyet halinde olduğu şu günlerde MHP'nin Türk siyasetinin istikrar ve itibar aydınlığı olarak öne çıktığına dikkati çeken Bahçeli, "Bu gerçeğin ışığında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de MHP yüzde 16,62'lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamdolsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin milli özlem ve hedeflere her zaman tercüman olduğunu, millet ne diyorsa ona kulak verdiğini ifade ederek, nitekim hayata ve hadiselere bakışlarının fikri mihveri olan Türk milliyetçiliğinin, demokrasiyle ayrılmaz ve ayrıştırılması imkansız bütünlük içinde olduğunu belirtti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Merhum Türkeş Bey hayattayken, sürekli tefrika ve tezvirat çıkaran, Türkeş'siz MHP'yi tesis etmek için çırpınan kim varsa, bugün onun adı ve anıları kapsamında istismar ve istila teşebbüsleriyle MHP'yi zaafa uğratmak için yarış halindedir. Makus niyet sahiplerinin sahte ve samimiyetsiz duruşlarını elbette ciddiye alacak, aldırış edecek, ikna olacak sağduyulu hiçbir insanımız da yoktur. Unutulmamalıdır ki, MHP demek, Türklüğün alemdar yüreği, Türkiye'nin ahlak yüksekliği, Türk ve Türk milletinin akıl, gönül, güven ve iman yüzü demektir. 55 yıllık bir maziyi kucaklayıp geleceğin Türk asırlarında kutup yıldızı gibi parlayacak olan MHP çağın ruhunu kavrayıp, zamanın ters ve bozucu akıntılarına karşı müteyakkız bir iradeyle mukabele edecektir."

Partilerinin ve Türkiye'nin önünün açık olduğunu, seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede Türkiye'nin her alana teşmil edilecek reformlarla yükselişini devam ettireceğini kaydeden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasette elde ettikleri geçici mevzi kazanımlarla şımarmaya ve tahriklerini göstermeye başlayanların günün sonunda nasıl bir demokratik akıbetle karşılaşacağını da herkes görecektir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacaktır. Türk birliğinin hasretini çekip hayallerini kuran Merhum Türkeş Bey'in inanıyorum ki ruhu şad olacaktır. Vefatının 27. yıl dönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, aziz şehitlerimizi, tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren muhterem ecdadımızı, bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum. Mekanları cennet, Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun."

