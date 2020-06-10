MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Irak'taki Türkmenler ile ilgili önemli açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Irak'ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır. Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımı devamlı sorgulanacaktır." dedi.

Bahçeli, "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır. Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Türk milleti gönül ve kültür coğrafyalarında varlık-birlik mücadelesi veren soydaşlarının her zaman, her şart altında yanında olmuş, bu kapsamda tarafını ve tercihini sağlam bir iradeyle göstermiştir.

Asırlara dayanan, ortak acı ve anılarla beslenen, köklü ve ahlaki kucaklaşmayla temellenen, tarih ve inanç bağlarıyla zenginleşen millet olma hali Türklüğün geçmişten bugüne uzanan devasa muvaffakiyetidir.

Komşu coğrafyaların kaotik ortamında özellikle Türkmen kardeşlerimizin hayata tutunma; aynı zamanda milli hatıralarını ve millet olma haysiyetlerini fedakarca muhafaza çabaları takdir ve taltif edilmesi gereken bir kazanımdır.

Ancak Irak Türkmenleri, mensubu oldukları Irak toplum ve siyaset alanında sürekli hak mahrumiyetlerine uğramaktadır.

Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır.

Bu çelişki yumağından müteşekkil karanlık tablo Irak'ın huzur ve güvenliğine zarar vermesinin yanında adil ve hakkaniyetli bir durum da sayılamayacaktır.

Külfette adeta bir ok gibi öne fırlayıp Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğünü cesaretle savunan, fakat sıra ülke yönetimine geldiği zaman görülmeyen, duyulmayan, son tahlilde hakları teslim edilmeyen Türkmen kardeşlerimiz büyük bir adaletsizliğin pençesindedir.

Bilindiği üzere, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Aralık ayından beri devam eden iktidar boşluğunu doldurmak maksadıyla 9 Nisan 2020 tarihinde Mustafa el Kazımi'ye hükümet kurma görevini vermiştir.