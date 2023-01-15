MHP lideri Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine hazırdır" dedi ve seçim açıklamasını "Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır." sözleriyle sürdürdü. Bahçeli, "2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır." ifadelerini kullandı. Siyasette ortak yetki tartışmasına da değinin Bahçeli, "Açıklamalar altılı masanın iflas beyanıdır" dedi. Bahçeli, altılı masaya çağrıda da bulunarak "Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine tam manasıyla hazırdır
Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız, yoldan çıkmayacağız, adım adım 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz
Mevzubahis Türkiye oluğunda gözümüz hiç bir şey görmez, mevzubahis Türk milleti olduğunda hayallerimizin ve hedeflerimizin hiçbir sınırı olamaz
Bizi bilenler bilir, tanıyanlar tanır. Kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz. Konu Türkiye olunca gözümüz hiçbir şey görmez
Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi, sandık ve seçim mevsimidir
2023 seçimlerinde verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır
Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. Makus talihi değişmeye başlamıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir
2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır
Tüm dünya nefesini tutmuş 2023 seçimlerine kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sitemin bütün arızalarını, bütün aksaklıklarını telafi etmiştir
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gücüne güç katmış, siyasal ve toplumsal huzuru temin etmiştir. Hükümet krizleri, siyasi kavgalar ve makam paylaşımları son bulmuştur
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "tek adamlık" yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır
Yatıyorlar, kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini suçluyorlar, iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir
6'lı masa darmadağındır. Hepsi kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Cunta rejimlerini aratmayacak bir nevi konsey yapılanmasıdır
6'lı masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Vaatleri krizdir, anlaşmazlıktır
Açıklamaları "6'lı masa"nın iflas beyanıdır. Dertleri masadan kalkıp rahat bir koltuğa oturmaktır
6'lı masadaki partilerin hiçbiri diğerleri ile uyum içerisinde değildir. Kırık bacaklı masa zillettir, rezalettir, siyasi hesaplarla sallanmaktadır.
6'lı masa oynatacakları kukla aramaktadır. Anlaşılan "Zillet İttifakı" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma sancıları çekmektedir
Kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız bir müsabakaya girmekten henüz vakit varken dönün. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım
Makamda gözümüz yoktur, koltuğa merakımız yoktur. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşasın
Türkiye'yi bir şiddet sarmalına hapsetmek için proje yazanlar unutmasınlar ki, akıttıkları her kan boğulacakları ölüm dehlizi olacaktır
İsveç'te belediye binası önünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen cansız bir maketin PKK/YPG'li hainler tarafından ayaklarından asılması namussuz bir harekettir
Bölücüleri sınır dışı etmeyen İsveç'in NATO'ya katılımına hangi hakla oy vermemiz beklenmektedir? İsveç bölücülere alan açmakta, korumaktadır
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