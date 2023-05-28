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28 Mayıs 2023 Pazar 20:59:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 20:59:00

MHP Lideri Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

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MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Türk milleti bugün bir tarih yazmış iradesine sahip çıkmıştır. Sonuçlara herkes saygı duymalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinn genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli; "Milletimiz parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü bir şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir" dedi.

Bahçeli; "(Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu) Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır" dedi.

Bahçeli; "Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil de zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir" dedi.

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Etiketler : MHP devlet bahçeli son dakika
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